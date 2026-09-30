Рейс Flydubai до Тель-Авива сел в Саудовской Аравии из-за предполагаемой драки пилотов

Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс Дубай — Тель-Авив и передавший сообщение о возможном захвате, приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. По предварительным данным, попытки угона воздушного судна не было.

Причиной ЧП на борту могла стать драка. По некоторым данным, конфликт произошел в кабине пилотов — между двумя летчиками, сообщил израильский журналист Амит Сегал.

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что внеплановая посадка лайнера в Саудовской Аравии не связана с попыткой угона самолета. Другие детали власти пока не раскрывают.