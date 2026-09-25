Многодетным Удмуртии разрешат бесплатно пользоваться платными парковками Ижевска

Многодетные семьи Удмуртии смогут бесплатно останавливаться на платных парковках в Ижевске на период до двух часов в сутки. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 октября, сообщили в администрации города. Аналогичная льгота для многодетных семей Ижевска сохраняется без ограничений по времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Для получения меры поддержки все члены таких семей должны быть зарегистрированы в республике. Льгота предоставляется на одно транспортное средство. Соответствующие данные необходимо направить оператору платных парковок.

По данным оператора, сейчас в Ижевске действует 2501 платное парковочное место в рамках 181 зоны. Стоимость — 35 руб. в час с 08:00 до 20:00 в будни. В выходные и праздничные дни плата не взимается.