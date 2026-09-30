Россия в первом полугодии нарастила экспорт угля в Египет в 2,6 раза
По итогам первых шести месяцев 2026 года экспорт угля из России в Египет вырос в 2,6 раза в годовом выражении, до 1,3 млн т. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Argus.
По оценке экспертов, российские поставщики успешно конкурируют на этом рынке с США, предлагая египетским покупателям более выгодные цены. Поставки американского угля в Египет в январе—июне упали на 24%, до 1,4 млн т. Доля России в импорте угля в Египет к январю этого года выросла до 46%, доля США — снизилась до 50%.
Также за первое полугодие российские компании нарастили поставки угля в Сенегал — в четыре раза, до 440 тыс. т. Российский уголь на этом рынке конкурирует с углем из ЮАР, чьи поставки снизились на 23%, до 320 тыс. т.
Пребывающий в кризисе с 2024 года угольный рынок в этом году демонстрирует первые признаки восстановления. Мировые котировки обновляют многолетние максимумы, стимулируя рост российского экспорта и добычи, что несколько улучшает финансовые показатели всей отрасли. Основная причина разворота на рынке — нестабильность предложения из-за аварий и ближневосточного конфликта.
Подробности — в материале «Ъ» «Взрывная волна».
Для коксующегося угля Египет назывался перспективным направлением благодаря географической близости и логистическим преимуществам. Поэтому российские поставщики конкурируют здесь не только ценой: транспортная составляющая также влияет на выбор импортеров.
Устойчивость роста ограничивает надежность доставки. В августе 2026 года египетские энергокомпании опасались срывов сроков по российским партиям, забронированным на конец августа—сентябрь, и по этой причине предприятия Египта переключались на уголь из США.
Дополнительным барьером уже была платежная инфраструктура: в сентябре 2023 года проблемы с платежами, вызванные экономическими трудностями в Египте, не позволяли российским поставщикам увеличивать продажи в стране.