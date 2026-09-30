Россия в первом полугодии нарастила экспорт угля в Египет в 2,6 раза

По итогам первых шести месяцев 2026 года экспорт угля из России в Египет вырос в 2,6 раза в годовом выражении, до 1,3 млн т. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Argus.

По оценке экспертов, российские поставщики успешно конкурируют на этом рынке с США, предлагая египетским покупателям более выгодные цены. Поставки американского угля в Египет в январе—июне упали на 24%, до 1,4 млн т. Доля России в импорте угля в Египет к январю этого года выросла до 46%, доля США — снизилась до 50%.

Также за первое полугодие российские компании нарастили поставки угля в Сенегал — в четыре раза, до 440 тыс. т. Российский уголь на этом рынке конкурирует с углем из ЮАР, чьи поставки снизились на 23%, до 320 тыс. т.

Пребывающий в кризисе с 2024 года угольный рынок в этом году демонстрирует первые признаки восстановления. Мировые котировки обновляют многолетние максимумы, стимулируя рост российского экспорта и добычи, что несколько улучшает финансовые показатели всей отрасли. Основная причина разворота на рынке — нестабильность предложения из-за аварий и ближневосточного конфликта.

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