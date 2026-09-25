Администрация Ижевска не согласовала митинг против фальсификаций на выборах

Администрация Ижевска отказала в проведении митинга несогласным с результатами прошедших выборов в Госдуму. В муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». Копию документа в Telegram опубликовал один из соорганизаторов демонстрации, активист Дмитрий Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал активиста Дмитрия Морозова Фото: Telegram-канал активиста Дмитрия Морозова

«На момент обследования строительные конструкции монумента не удовлетворяют требованиям обеспечения надежности и правилам техники безопасности <...> установлено аварийное состояние креплений букв»,— указали в муниципалитете со ссылкой на заключение строительной компании «Рест-Строй».

Согласно документу, уведомление о проведении публичного мероприятия, целью которого было заявлено «выражение общественного мнения в поддержку честных выборов и против фальсификации», поступило в администрацию 22 сентября. Митинг планировалось провести днем 3 октября.

После публикации ответа мэрии Дмитрий Морозов сообщил, что митинга не будет. «Не советую приходить, так как это будет несанкционированно. Времена сами понимаете какие. Я не думаю, что стоит подавать повторные заявления на другие места»,— написал он.

Ранее аналогичные заявления подавались и в других городах РФ. Среди них — Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург Казань и Пермь. По последним данным, в двух последних городах местные власти митинги не согласовали.