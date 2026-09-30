Двоих раненых в пожаре в ТСК «Солнечный» выписали из больниц

Из больниц выписали двух пациенток, получивших ранения в пожаре в стерлитамакском торгово-сервисном комплексе «Солнечный», сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, медучреждение покинула подросток, которую пришлось санитарной авиацией переводить в Республиканскую детскую клиническую больницу, а также пострадавшая, переведенная в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное.

Одна пациентка в стабильно тяжелом состоянии продолжает лечение в ожоговом центре уфимской городской клинической больницы № 18.

Идэль Гумеров