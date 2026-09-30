Сенатором от Омской области стала бывший депутат Госдумы Оксана Фадина

Бывший депутат Госдумы РФ Оксана Фадина избрана сенатором в Совете Федерации от Омской области. Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента по итогам заседания нового созыва 30 сентября. В поддержку госпожи Фадиной поступило 35 голосов из 41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Фадина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Оксана Фадина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ранее полномочия сенатора от Омской области исполнял Дмитрий Перминов. По итогам минувших выборов он стал депутатом Госдумы РФ, одержав победу по одномандатному избирательному округу № 141 от партии «Единая Россия» (29,97% голосов).

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года реготделение «Единой России» (ЕР) сообщило о том, что Оксана Фадина намерена покинуть Федеральное собрание, чтобы перейти в законодательное собрание Омской области. После выборов в заксобрание региона политик прошла в областной парламент по спискам от ЕР.

Оксана Фадина в 2012 году заняла пост замминистра экономики Омской области. В 2013-м перешла на должность исполнительного директора ОАО «Омскгоргаз». Через два года была назначена на пост первого заместителя руководителя Минэкономики региона, после чего возглавила ведомство. В период с 2017-го по 2021 год была мэром Омска. Ушла с поста главы города после победы на выборах в Госдуму РФ в Любинском округе (42,6% голосов).

Александра Стрелкова