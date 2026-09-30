Элементы Благовещенского монастыря в Уфе не будут включать в список памятников

Башкультнаследие не будет включать в реестр охраняемых объектов элементы бывшего Благовещенского монастыря — фундамент Игуменского корпуса и фрагмент монастырской стены. Проекты соответствующих приказов опубликованы на республиканском портале для общественных обсуждений.

Ранее судьба того, что осталось от монастыря на Сочинской улице в Уфе, стала предметом конфликта между архзащитниками и краеведами с собственником земельного участка. Этим летом специалист из Кировской области Вера Кислицына пришла к выводам об утрате исторического облика сооружений и уничтожении первоначального архитектурно-художественного оформления.

Источники «Ъ-Уфа» сообщали, что власти рассматривают вопрос о комплексном развитии территории, прилегающей к монастырю.

По проекту новых приказов Башкультнаследия фундамент и стена будут исключены из списка выявленных объектов культурного наследия.

Подробнее о ситуации вокруг исторических сооружений — в статье «Фундамент уходит из-под памятника».

Идэль Гумеров