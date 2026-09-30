Опасность атаки БПЛА объявили в Югре

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) объявлен сигнал беспилотной опасности, сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В регионе возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во время действия режима не рекомендуется выходить на улицу и подходить к окнам, а безопасное место покидать до отбоя беспилотной опасности. Глава региона также напомнил, что запрещено трогать, перемещать обломки, снимать и распространять информацию о дронах и работе ПВО. О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112.

Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) режим опасности атаки БПЛА сегодня ввели в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В ХМАО его в последний раз до сегодняшнего дня объявляли 21 сентября.

Ирина Пичурина