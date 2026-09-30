В Кузбассе осудили организатора финансовой пирамиды, похитившего 170 млн рублей

Суд в Междуреченске (Кузбасс) вынес приговор в отношении организатора финансовой пирамиды, похитившего свыше 170 млн руб. Подсудимого признали виновным в мошенничестве (ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Его приговорили к трем годам и 10 месяцам колонии общего режима, а также обязали выплатить ущерб пострадавшим, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2015-го по октябрь 2020 года, будучи директором организации, фигурант дела похитил средства местных жителей. Злоумышленник распространял фейковую информацию о своей успешной предпринимательской деятельности, при этом фактически создав финансовую пирамиду.

Аферист, считают правоохранители, занимал деньги у знакомых и коллег якобы для развития бизнеса в угольной промышленности, обещая вернуть долг с процентами. Также, говорится в сообщении полиции, он уговаривал знакомых вкладывать деньги в его бизнес.

Чтобы создать видимость, мошенник несколько раз выплачивал «дивиденды», после чего переставал исполнять обязательства. Кроме того, чтобы отдать часть долгов он занимал деньги. От действий обвиняемого пострадали 13 человек, установило следствие.

Александра Стрелкова