Над Ульяновской областью сбиты пять вражеских беспилотников

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Ульяновской области Пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Димитровграда Фото: Администрация Димитровграда

Места падения обломков БПЛА зафиксированы в Новоспасском и Сенгилеевском районах. В региональном правительстве напоминают, что приближаться к фрагментам беспилотников крайне опасно для жизни.

В регионе действует запрет на распространение в интернете фото- и видеоматериалов, в том числе с обломками БПЛА и работой средств ПВО. При обнаружении пролета беспилотника власти призывают незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

Также атаке БПЛА подверглась Самарская область. В регионе повреждены частные жилые дома.

Георгий Портнов