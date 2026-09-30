Самарскую область атаковали БПЛА, повреждены жилые дома

В ночь на среду над Самарской областью силы ПВО и мобильные огневые группы сбили беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет, но зафиксированы повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На местах происшествий работают оперативные службы. В регионе объявлен режим беспилотной опасности — власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Вячеслав Федорищев напомнил, что съемка и публикация фото- и видеоматериалов с последствиями атаки строго запрещены. Для экстренных обращений действует единый номер — 112.

Вячеслав Федорищев