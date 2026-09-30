Омское заксобрание вновь возглавил Александр Артемов

Председателем заксобрания Омской области восьмого созыва назначен представитель «Единой России» (ЕР) Александр Артемов. Его кандидатуру поддержали 36 депутатов, пять высказались против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Артемов

Фото: omsk.er.ru Александр Артемов

Фото: omsk.er.ru

Впервые господин Артемов был избран председателем омского заксобрания в 2023 году, когда сменил на этом посту скончавшегося Владимира Варнавского.

Александр Артемов в период с 2003 года по 2004-й был заместителем губернатора Омской области. В последующие пять лет работал заместителем председателя правительства региона. Трижды избирался депутатом заксобрания региона, последний раз — в 2021 году.

Александра Стрелкова