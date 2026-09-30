Омское заксобрание вновь возглавил Александр Артемов
Председателем заксобрания Омской области восьмого созыва назначен представитель «Единой России» (ЕР) Александр Артемов. Его кандидатуру поддержали 36 депутатов, пять высказались против.
Александр Артемов
Фото: omsk.er.ru
Впервые господин Артемов был избран председателем омского заксобрания в 2023 году, когда сменил на этом посту скончавшегося Владимира Варнавского.
Александр Артемов в период с 2003 года по 2004-й был заместителем губернатора Омской области. В последующие пять лет работал заместителем председателя правительства региона. Трижды избирался депутатом заксобрания региона, последний раз — в 2021 году.