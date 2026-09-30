Приставы взыщут с рэпера-иноагента Моргенштерна штраф в 8,2 млн рублей

Судебные приставы взыскивают с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 8,2 млн руб. за неисполнение обязанностей иноагента. Приставы возбудили в отношении исполнителя исполнительное производство о взыскании «уголовного штрафа как основного вида наказания» 1 сентября, сообщает «РИА Новости».

В апреле московский суд заочно назначил ему штраф в размере 7 млн руб. за уклонение от исполнения обязанностей иноагента — из-за публикации материалов без соответствующей плашки. В июне суд увеличил штраф. Имущество артиста остается под арестом. Исполнительный лист суд выдал 20 августа, поскольку рэпер не выплатил штраф добровольно.