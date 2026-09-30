Минздрав не стал выбирать между двумя версиями клинреков по детскому аутизму

Научно-практический совет Минздрава решил организовать совместную разработку единых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра вместо двух альтернативных версий, подготовленных Российским обществом психиатров (РОП) и Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику (АПсиП) совместно с Союзом педиатров России (СПР). Об этом говорится в ответе министерства на обращение руководителя рабочей группы по аутизму альянса профессиональных организаций «Ценность каждого» Елены Багарадниковой (есть у “Ъ”).

Сейчас действуют утвержденные Минздравом рекомендации 2020 года, разработанные АПсиП. По общему правилу клинреки должны пересматриваться не реже одного раза в три года, и поэтому в 2023 году разработчики представили новую версию документа. В 2024 году альтернативный проект подготовило и РОП. Последний вызвал негативные отзывы пациентов с РАС, их родителей, врачей и представителей НКО. Критика касалась в первую очередь дозировок нейролептиков. После критики экспертов и родительского сообщества документ от РОП отправили на доработку, в марте 2026 года организация опубликовала новую его редакцию. При этом, как и в первой версии документа, РОП критиковало зарубежные методы лечения. В результате профессиональное и родительское сообщества остались недовольны и этой редакцией клинреков.

7 апреля 2026 года на обсуждение вынесли обновленную версию рекомендаций уже от АПсиП и СПР. Суть документа сводится к тому, что ни для какого лекарственного препарата нет доказательств способности влиять на ключевые симптомы РАС. Основной упор авторы предлагают делать на поведенческие, образовательные и психологические методики. Медикаменты же предлагается назначать только для лечения сопутствующих (коморбидных) состояний и только после того, как исключены иные медицинские проблемы — болевые синдромы, эпилептические приступы и факторы среды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рекомендации тяжелой судьбы».