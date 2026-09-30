Рекомендации тяжелой судьбы

Многолетние споры о судьбе новых клинических рекомендаций по расстройствам аутичного спектра (РАС) у детей завершились компромиссным решением Минздрава. После дискуссий о дозировках препаратов и применении зарубежных методов терапии министерство решило организовать разработку единого документа, который, как ожидается, объединит «прогрессивный» и «консервативный» подходы разных экспертных сообществ, специализирующихся на РАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Научно-практический совет Минздрава решил организовать совместную разработку единых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра вместо двух альтернативных версий, подготовленных Российским обществом психиатров (РОП) и Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику (АПсиП) совместно с Союзом педиатров России (СПР). Об этом говорится в ответе министерства на обращение руководителя рабочей группы по аутизму альянса профессиональных организаций «Ценность каждого» Елены Багарадниковой (есть у “Ъ”).

Сейчас, напомним, действуют утвержденные Минздравом рекомендации 2020 года, разработанные АПсиП. По общему правилу клинреки должны пересматриваться не реже одного раза в три года, и поэтому в 2023 году разработчики представили новую версию документа.

В 2024 году альтернативный проект подготовило и РОП.

Последний вызвал негативные отзывы пациентов с РАС, их родителей, врачей и представителей НКО. Критика касалась в первую очередь дозировок нейролептиков: РОП предлагало применять 15 мг рисперидона в качестве максимальной суточной дозы, хотя действующие рекомендации разрешали не более 3 мг; арипипразол рекомендовалось принимать начиная с дозы 1,25 мг, хотя минимальная доступная в РФ дозировка составляет 10 мг; галоперидол предлагалось разрешить детям с двух лет. После критики экспертов и родительского сообщества документ от РОП отправили на доработку, в марте 2026 года организация опубликовала новую его редакцию. Было решено сохранить максимальную суточную дозу рисперидона в 3 мг, а также поднять минимальный возраст применения препарата с двух до пяти лет. Галоперидол предлагалось назначать не с двух, а с трех лет и только в «исключительных» случаях — при непереносимости других антипсихотиков.

При этом, как и в первой версии документа, РОП критиковало зарубежные методы лечения. Так, например, ABA-терапия (специальный метод отработки навыков у ребенка с РАС с помощью системы поощрений) ранее характеризовалась как дорогостоящая, а выученные навыки, по мнению авторов, не переносились в реальную жизнь. В версии 2026 года эта терапия признается уже эффективной в краткосрочной перспективе, но все равно отмечается, что интенсивные программы продолжительностью 20–40 часов в неделю практически нереализуемы в государственных школах, где могут учиться дети с РАС. В результате профессиональное и родительское сообщества остались недовольны и этой редакцией клинреков.

7 апреля 2026 года на обсуждение вынесли обновленную версию рекомендаций уже от АПсиП и СПР.

Суть документа сводится к тому, что ни для какого лекарственного препарата нет доказательств способности влиять на ключевые симптомы РАС. Основной упор авторы предлагают делать на поведенческие, образовательные и психологические методики. Медикаменты же предлагается назначать только для лечения сопутствующих (коморбидных) состояний и только после того, как исключены иные медицинские проблемы — болевые синдромы, эпилептические приступы и факторы среды.

Обе версии рекомендаций прошли общественное обсуждение и были доработаны. 10 сентября 2026 года научный совет Минздрава решил не выбирать один документ, а инициировать совместную разработку единого.

«Оба варианта возвращены на доработку, планируется проведение встречи представителей двух авторских коллективов для выработки единого документа»,— заявили “Ъ” в секции детской психиатрии РОП.

Детский психиатр Степан Краснощеков назвал отклонение проекта РОП «хорошим результатом», которого удалось достичь «информированием и просвещением». Отправив на совместную доработку оба варианта, Минздрав решил не разбираться с тем, «кто прав, а кто не очень», поясняет эксперт. «Выглядит так, что итоговый вариант будет лучше того, что изначально предлагало РОП. Даже если туда проникнет пара сомнительных пунктов, а итоговый компромисс не будет устраивать ни одну из сторон, по крайней мере это повлияет на качество оказываемой помощи не так значительно, как одобрение проекта РОП»,— заявил господин Краснощеков.

Наталья Костарнова