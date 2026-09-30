Инвесторам предложили построить в Новосибирске современный стрелковый комплекс

Мэрия Новосибирска опубликовала инвестиционное предложение по строительству современного стрелково-стендового комплекса. Проект предполагает создание инфраструктуры для проведения спортивных соревнований, а также досугового пространства для жителей и туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В качестве площадки для строительства предложен земельный участок площадью около 895 тыс. кв. м в Октябрьском районе (по ул. Выборной, напротив ТЭЦ-5). Согласно паспорту территории, на участке частично расположены инженерные коммуникации, в том числе сети водоотведения, электроэнергетики, канализации и распределительный газопровод.

Реализация проекта планируется на основе концессионного соглашения. Ввести комплекс в эксплуатацию предполагается в течение пяти лет с момента подписания договора.

Лолита Белова