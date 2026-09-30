Кино про коррумпированных правоохранителей не получит госфинансирования

Фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования, сообщили два источника “Ъ” в крупных киностудиях. Собеседники уточнили, что речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается и проектов про маньяков и серийных убийц, говорят источники “Ъ”.

Сами требования пока не будут закреплены на законодательном уровне, представители Минкультуры и Институт развития интернета (ИРИ) донесли эту позицию до Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ; входит 46 крупнейших российских кинокомпаний, среди них — продюсерская компания «Среда», «Марс Медиа Энтертейнмент», Yellow, Black and White и др.) в устной форме, уточняет один из источников. «Все продюсеры об этом знают. Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит. Это в основном касается полных метров. На платформах с сериалами ситуация обстоит легче»,— говорит источник “Ъ” в одной из студий. Собеседник в АПКиТ заверил, что официально информация об ограничениях в ассоциацию не поступала. В Минкультуры на запрос “Ъ” не ответили, представитель ИРИ от комментариев отказался, так же поступили в АПКиТ. Представители онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko от комментариев отказались, в Start и «Кион» “Ъ” не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Погоны светлого образа».