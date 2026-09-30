Начальницу отдела земельных отношений осудили в Красноярском крае за взятки

Суд в Красноярском крае вынес приговор в отношении начальницы отдела муниципального имущества и земельных отношений одного из районов по делу о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подсудимую приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 696 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела получала взятки от кадастрового инженера из села Ирбейское. За денежное вознаграждение она ускоряла оформление документов на формирование земельных участков, а также помогала с заключением муниципальных контрактов на кадастровые работы и оказывал помощь одному из подрядчиков.

За шесть лет чиновница в общей сложности получила 232 тыс. руб., считают правоохранители. Ее задержали в августе 2025 года при получении части взятки.

Александра Стрелкова