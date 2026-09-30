Код для взлома

Доля крупных и средних предприятий Сибирского федерального округа, подвергшихся попыткам взлома информационных систем, по итогам прошлого года достигла 17%. Такие данные в своем исследовании приводит аналитический центр аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Таким образом, с киберинцидентами или заражением вредоносным ПО столкнулся практически каждый пятый бизнес в макрорегионе. Аналитики фиксируют сохранение высокой динамики и в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

По оценкам участников ИТ-рынка, интенсивность атак продолжает нарастать. Число крупных и средних компаний Сибирского федерального округа, чьи информационные системы пытались взломать, за год увеличилось: если ранее с этим сталкивались 16% предприятий, то в прошлом году показатель достиг 17%. Об этом говорится в исследовании сети «Финэкспертиза». Таким образом, с кибератаками или заражением вредоносными программами в 2025 году столкнулось практически каждое пятое предприятие в округе.

Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Кузбассе, где доля подвергшихся атакам компаний достигла 20,2%, а также в Новосибирской и Томской областях — по 19% в каждой. Чаще всего киберпреступники атаковали организации, работающие в сферах торговли — 31,7% или каждое третье юрлицо, гостинично-ресторанного бизнеса — 27,3%, высшего образования — 23,5%, информации и связи — 21,5%, финансовой и страховой деятельности — 20,8%.

Участники ИТ-рынка полагают, что интерес к этим отраслям связан с высокой зависимостью бизнеса от непрерывной работы цифровых сервисов и стремлением злоумышленников вызвать максимальные перебои в обслуживании клиентов.

В 2026 году темпы роста числа кибератак в Сибири не замедляются. По данным аналитиков компании RED Security, входящей в группу МТС, в первом полугодии 2026-го специалисты отразили около 700 DDoS-атак. Наиболее высокая активность хакеров пришлась на первый квартал — более 60% всех попыток взлома в макрорегионе было зафиксировано с января по март.

В целом в текущем году округ сохранил шестое место среди остальных субъектов по количеству попыток взлома. При этом здесь зафиксированы одни из самых серьезных инцидентов. К примеру, самая продолжительная атака длилась более 32 часов, а максимальная мощность атак в регионе превышала 300 Гбит/с, что стало одним из самых высоких показателей среди всех федеральных округов России, рассказали в RED Security.

По данным сервиса Anti-DDoS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»), в период с января по сентябрь 2026 года в среднем злоумышленники атаковали одну компанию в Сибири 44 раза. Наибольшая активность киберпреступников в 2026 году наблюдалась в августе – в среднем в этот месяц приходилось 138 атак на организацию, что сопоставимо с рекордом прошлого года, зафиксированным в марте. Самая мощная из атак достигала 1,1 Тбит/с, рассказали «Ъ» в компании.

Лолита Белова