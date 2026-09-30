Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году

За первые три недели сентября (36-я, 37-я и 38-я недели 2026 года) в российской фармрознице было продано 5,7 млн упаковок противовирусных препаратов на 3,4 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных DSM Group. По сравнению с предыдущими тремя неделями продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.

В сегменте симптоматических средств от простуды динамика схожая. За первые три недели сентября 2026 года реализовано 4,15 млн упаковок на 2,28 млрд руб. К августу продажи подскочили на 81% в деньгах и на 75% в упаковках, но в годовом выражении зафиксировано падение на 3,5% и 14% соответственно.

Всплеском продаж противовирусных и симптоматических препаратов от простуды ожидаемо начался сезон ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября заболеваемость выросла на 33,8% за неделю, до 734 тыс. случаев.

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