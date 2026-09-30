Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году
За первые три недели сентября (36-я, 37-я и 38-я недели 2026 года) в российской фармрознице было продано 5,7 млн упаковок противовирусных препаратов на 3,4 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных DSM Group. По сравнению с предыдущими тремя неделями продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
В сегменте симптоматических средств от простуды динамика схожая. За первые три недели сентября 2026 года реализовано 4,15 млн упаковок на 2,28 млрд руб. К августу продажи подскочили на 81% в деньгах и на 75% в упаковках, но в годовом выражении зафиксировано падение на 3,5% и 14% соответственно.
Всплеском продаж противовирусных и симптоматических препаратов от простуды ожидаемо начался сезон ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября заболеваемость выросла на 33,8% за неделю, до 734 тыс. случаев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грипп подешевел».
Сентябрьский рост спроса не означает, что сезонный пик уже пройден или достигнут. В мае 2026 года снижение продаж в сегменте связывали с тем, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствующем сезоне пришелся на декабрь; ранее, в ноябре 2025 года, отмечалось, что сезонные пики ОРВИ смещаются и становятся менее выраженными.
На спрос влияет и поведение покупателей: по оценкам участников фармрынка, они стали экономнее, чаще ограничиваются лечением острых и хронических состояний, переносят легкие симптомы и сокращают покупки безрецептурных средств. Поэтому рост заболеваемости может увеличивать текущие продажи, но не компенсировать более сдержанное потребление по сравнению с прошлым годом.