Минпромторг России не смог отсудить у «Русал Тайшетский алюминиевый завод» 619 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства промышленности и торговли РФ к ООО «Русал Тайшетский алюминиевый завод» (входит в структуру En+ Group) о взыскании более 619 млн руб. Резолютивная часть решения — «В удовлетворении иска отказать», следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьего лица к разбирательству было привлечено ПАО «Объединенная компания "Русал"».

Согласно материалам дела, исковое заявление поступило в арбитраж 17 марта. Причины, по которым Минпромторг требовал взыскать средства, в документах на данный момент не раскрываются.

Тайшетский алюминиевый завод, строительство которого началось в 2007 году в Иркутской области, станет одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. Первая очередь предприятия мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год введена в эксплуатацию в декабре 2021 года, а дальнейшее развитие инфраструктуры и сопутствующих объектов (включая строительство анодной фабрики) планировалось завершить в 2025 году. Инвестиции в проект составили около 100 млрд руб.

Лолита Белова