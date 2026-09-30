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Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность — она действует с 8:35, сообщили в МЧС региона. Согласно информации Росавиации, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Интернет и связь во время действия режима могут быть ограничены. О подозрительных объектах нужно рассказать по телефону 112. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— напомнил губернатор Денис Паслер.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА на Среднем Урале вводили 25 сентября.

Ирина Пичурина

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