Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность — она действует с 8:35, сообщили в МЧС региона. Согласно информации Росавиации, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Интернет и связь во время действия режима могут быть ограничены. О подозрительных объектах нужно рассказать по телефону 112. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— напомнил губернатор Денис Паслер.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА на Среднем Урале вводили 25 сентября.

Ирина Пичурина