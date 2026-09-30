Загрузка санаториев сокращается из-за растущей конкуренции

Снижение стоимости зарубежного отдыха становится фактором сокращения заполняемости российских санаторно-курортных объектов. На это в своем рейтинге «Топ-100 российских здравниц» указывает Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). Часть гостей, по данным организации, переориентировалась на размещение в отелях. Аналитики АОТ не приводят конкретных цифр, но их тезисы подтверждаются падением количества гостей в санаториях части ключевых российских курортных регионов.

Согласно Росстату, в январе—августе 2026 года в здравницах Южного федерального округа остановились 1,38 млн человек. В годовом выражении значение сократилось на 3,5%. На Северном Кавказе снижение составило 2,6%, до 631,1 тыс. гостей. Основной вклад в это внесло падение потока в санатории Ставропольского края на 4,2% год к году по итогам первых восьми месяцев 2026 года, до 539,3 тыс. человек. Выраженное снижение также показал Крым — на 23,9%, до 310,9 тыс. человек.

Это происходит в том числе в условиях опережающего роста стоимости услуг. Согласно OneTwoTrip, средняя стоимость проданной ночи в санатории в январе—сентябре составила 17 тыс. руб., прибавив год к году 14,1%. Для отелей за год это значение не поменялось и составило 11,6 тыс. руб. То есть ночь в здравнице оказалась в среднем на 47% дороже, чем в гостинице.

Проблемой для оздоровительного сегмента становится и сокращение продолжительности пребывания гостей. В АОТ отмечают, что в январе—июне 2026 года в здравницах останавливались в среднем на 9,14 дня. Год к году значение сократилось на 3,1%. В «Алеане» замечают, что если раньше туристы ориентировались на отдых на 10–14 дней, то сейчас все более распространенным форматом становится путешествие на неделю. Одновременно речь может идти о турах, включающих ограниченный набор процедур, а не комплексное лечение, говорят в компании. Аналитики связывают тенденцию как с желанием сэкономить, так и с ориентацией аудитории на быстрый результат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы оздоровились».