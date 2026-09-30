Туристы оздоровились

Фактором снижения заполняемости санаторно-курортных объектов в России стало повышение доступности зарубежных поездок и переориентация спроса на отели. В январе—августе 2026 года количество гостей в некоторых здравницах юга страны упало на 3,5% в годовом выражении, Северного Кавказа — на 2,6%, а продолжительность отдыха в целом сократилась на 3,1%. Это происходит в том числе в условиях опережающего роста стоимости услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Снижение стоимости зарубежного отдыха становится фактором сокращения заполняемости российских санаторно-курортных объектов. На это в своем рейтинге «Топ-100 российских здравниц» указывает Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). Часть гостей, по данным организации, переориентировалась на размещение в отелях. Аналитики АОТ не приводят конкретных цифр, но их тезисы подтверждаются падением количества гостей в санаториях части ключевых российских курортных регионов.

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Согласно Росстату, в январе—августе 2026 года в здравницах Южного федерального округа остановились 1,38 млн человек. В годовом выражении значение сократилось на 3,5%. На Северном Кавказе снижение составило 2,6%, до 631,1 тыс. гостей. Основной вклад в это внесло падение потока в санатории Ставропольского края на 4,2% год к году по итогам первых восьми месяцев 2026 года, до 539,3 тыс. человек. Выраженное снижение также показал Крым — на 23,9%, до 310,9 тыс. человек.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова заметила снижение продаж лечения в санаториях в январе—сентябре 2026 года на 13% год к году.

Доля отелей в структуре спроса гостей, по ее словам, за год увеличилась с 72,3% до 74,1%. Это происходит в условиях роста стоимости. Согласно OneTwoTrip, средняя стоимость проданной ночи в санатории в январе—сентябре составила 17 тыс. руб., прибавив год к году 14,1%. Для отелей за год это значение не поменялось и составило 11,6 тыс. руб. То есть ночь в здравнице оказалась в среднем на 47% дороже, чем в гостинице.

В «Островке» говорят, что средняя стоимость проданной ночи в здравницах за год прибавила 21%, до 13,6 тыс. руб. Это связано с особенностями формата: в стоимость проживания обычно входят оздоровительные программы и медицинские услуги, замечают там. В АОТ указывают, что себестоимость услуг санатория выше, чем в отельном сегменте, прежде всего за счет медицинской составляющей.

В «Алеане» говорят, что спрос на отдых в санаториях в январе—сентябре 2026 года снизился на 15% год к году. В Кавказских Минеральных Водах падение составило 15%, в Сочи — 21%, отмечают в компании. Одновременно аналитики замечают, что падение в гостиничном сегменте по этим направлениям выше, 20–25% и 30% в годовом выражении соответственно.

Согласно оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в январе—августе 2026 года российские граждане совершили 9,5 млн туристических поездок за рубеж. Даже с поправкой на ближневосточный кризис, обваливший продажи туров в ОАЭ, значение выросло на 8,6% в годовом выражении. Наиболее востребованными направлениями массового отдыха в АТОР называли Турцию, Китай, Египет, Таиланд и Вьетнам. Рост потока на рынке ранее связывали с укреплением рубля и расширением полетных программ.

Но с точки зрения именно лечебных курортов зарубежные направления почти не конкурируют с внутренними, считают в «Алеане».

Там вспоминают, что до 2020 года обеспеченные туристы выбирались в Карловы Вары, но сейчас заметного потока на этот курорт ожидаемо не наблюдается. Среди российских граждан есть спрос на санатории в Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане или Киргизии, но серьезной конкуренции российским здравницам они не представляют, считают в «Алеане».

В «Островке» говорят, что интерес к зарубежным санаториям за год вырос на 4%. Основной объем бронирований сформировали Белоруссия, Армения и Азербайджан. В «Русском экспрессе», впрочем, обращают внимание на растущую популярность программ превентивной медицины в Индии, Китае, Турции и Таиланде.

Проблемой для оздоровительного сегмента становится и сокращение продолжительности пребывания гостей. В АОТ отмечают, что в январе—июне 2026 года в здравницах останавливались в среднем на 9,14 дня. Год к году значение сократилось на 3,1%. В «Алеане» замечают, что если раньше туристы ориентировались на отдых на 10–14 дней, то сейчас все более распространенным форматом становится путешествие на неделю. Одновременно речь может идти о турах, включающих ограниченный набор процедур, а не комплексное лечение, говорят в компании. Аналитики связывают тенденцию как с желанием сэкономить, так и с ориентацией аудитории на быстрый результат.

Александра Мерцалова