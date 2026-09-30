Единороссы Томской области выбрали Наталью Опанасюк руководителем фракции
Депутаты фракции «Единой России» законодательной думы Томской области восьмого созыва на первом организационном заседании избрали своим руководителем Наталью Опанасюк. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
Во фракции пояснили, что Наталья Опанасюк занимает пост заместителя секретаря регионального отделения и руководителя регионального исполнительного комитета партии. Кроме того, она является финалистом президентского конкурса «Лидеры России. Политика». Решение о ее назначении на пост главы фракции было принято депутатами-единороссами единогласно.
По итогам выборов, прошедших 18–20 сентября, единороссы получили 28 из 42 мандатов: 19 по одномандатным округам и 9 по партийным спискам. Таким образом, «Единая Россия» сформировала квалифицированное большинство, увеличив свое представительство по сравнению с предыдущим созывом.
Всего на прошедшем голосовании «Единая Россия» заручилась поддержкой более 125 тыс. жителей региона. Как отмечают в партии, этот результат стал рекордным за последние десять лет. Для сравнения, на предыдущих выборах 2021 года за единороссов отдали голоса около 105 тыс. избирателей.