Регистрации предприятий в сегменте заготовки древесины упали на 20%

За январь—август 2026 года число регистраций компаний и ИП в сфере лесоводства и лесозаготовок сократилось на 19,9%, до 1,21 тыс. единиц, подсчитали в сервисе проверки и анализа контрагентов Rusprofile. Число ликвидаций за тот же период увеличилось на 9,6%, до 1,59 тыс. единиц. То есть количество закрывшихся компаний оказалось на 31,3% выше числа новых. Всего в отрасли на 1 сентября действовало 19,64 тыс. компаний и ИП, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают в Rusprofile, число открытий бизнеса в лесной отрасли падало в 2021–2024 годах. В 2025 году показатель вырос на 3,6%, до 2,14 тыс. единиц, хотя и остался ниже 2021 года более чем на 25%. Число ликвидаций в прежние годы последовательно снижалось — с 4,46 тыс. единиц в 2021 году до 2,32 тыс. единиц в 2025 году. Но в 2026 году динамика стала обратной.

Источники “Ъ” в лесной отрасли уверены, что рост ликвидаций бизнесов в 2026 году — во многом отложенный эффект. По их словам, многие предприятия продолжали работать в расчете на восстановление спроса. Когда этого не произошло, запас прочности оказался исчерпан. Особенно это касается компаний, не имеющих собственной переработки, говорят собеседники “Ъ”. «Техника требует постоянных затрат, лесосека — организации вложений, при этом есть значительная отсрочка в получении денег за готовую продукцию»,— поясняют они. Помимо этого, указывают источники “Ъ”, отрасль требует специфической экспертизы и ошибки в расчете себестоимости лесосеки, логистики и качества сырьевой базы быстро приводят к финансовым потерям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес как подрубило».