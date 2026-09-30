«НМ-Тех» может войти в Объединенную микроэлектронную компанию до конца года

ООО «Интегральные системы» (дочерняя структура Сбербанка, акционер ГК «Элемент») может до конца 2026 года приобрести долю в ООО «НМ-Тех» (структура ВЭБ.РФ). Об этом “Ъ” рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. Размер приобретаемой доли собеседники не уточнили. По словам двух из них, стоимость актива будет определена «на уровне государства после проведения соответствующих аудитов».

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 28 сентября на форуме «Микроэлектроника-2026», что именно «Интегральные системы» является юридическим лицом создаваемой Объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Предполагается, что компания объединит производственные активы ГК «Элемент» и «НМ-Тех» и станет базой для формирования отечественного микроэлектронного комплекса полного цикла. На развитие ОМК до 2030 года государство может направить 750 млрд руб., еще 250 млрд руб. планировалось привлечь от Сбербанка, сообщал CNews в январе 2026 года. Кроме того, по данным источников “Ъ”, компания рассчитывает привлечь около 100–150 млрд руб. от технологических фондов.

О том, что Сбербанк проводит аудит «НМ-Тех», источники “Ъ”, знакомые с ходом переговоров, рассказывали в конце 2025 года. Весной 2026 года «НМ-Тех» оценивался Сбербанком примерно в 20 млрд руб., в то время как ВЭБ.РФ настаивал на сумме 160 млрд руб., говорит источник “Ъ”. Впрочем, разногласия касаются не только цены. Как утверждают источники “Ъ”, до сих пор нет окончательного решения ни о размере приобретаемой доли, ни о будущей структуре ОМК, а также окончательно не утверждена стратегия самой компании. По данным источников “Ъ”, это связано с разногласиями сторон сделки и правительства о стратегии дальнейшего развития актива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Микроэлектроника макроинвестиций».