ФАС обязала РЭК Кузбасса убрать из тарифов 6 млрд рублей необоснованных расходов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по требованию Генеральной прокуратуры провела внеплановую проверку законности установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области на 2026 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе анализа деятельности Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кузбасса регулятор выявил ряд нарушений. В частности, комиссия включила в тарифы расходы на аренду и содержание электросетевых объектов, которые находились в муниципальной собственности и подлежали безвозмездной передаче сетевой организации.

Кроме того, при корректировке необходимой валовой выручки РЭК произвольно распределяла средства между сетевыми организациями региона, необоснованно изымая затраты у одной компании для перераспределения в пользу других. Также регулятор учитывал подконтрольные расходы в составе неподконтрольных для формального соблюдения лимита затрат на обслуживание одной условной единицы и включал амортизационные отчисления без их направления на инвестиционную программу.

По итогам проверки ФАС выдала РЭК Кузбасса 12 предписаний об устранении нарушений. Служба предписала исключить из тарифов 6 млрд руб. необоснованных расходов. Корректировка тарифов будет произведена поэтапно, начиная с 1 октября 2026 года.

РЭК Кузбасса зарегистрирована в 1996 году в Кемерове. Комиссия регулирует тарифы и цены на энергоресурсы и связанные с ними услуги в регионе. С апреля 2016 года структуру возглавляет Дмитрий Малюта.

Лолита Белова