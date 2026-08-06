Гутерриш осудил недавние удары Украины по регионам России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением недавних ударов украинских дронов по нескольким регионам России. На брифинге об этой позиции рассказал заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Господин Гутерриш также выразил тревогу в связи с усилением конфликта и рисками, которые возросли для судоходства в Черном и Азовском морях. Антониу Гутерриш вновь высказался за срочную деэскалацию. Как пояснил Фархан Хак, она должна привести к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали.