Гутерриш осудил недавние удары Украины по регионам России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением недавних ударов украинских дронов по нескольким регионам России. На брифинге об этой позиции рассказал заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.
Господин Гутерриш также выразил тревогу в связи с усилением конфликта и рисками, которые возросли для судоходства в Черном и Азовском морях. Антониу Гутерриш вновь высказался за срочную деэскалацию. Как пояснил Фархан Хак, она должна привести к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.
ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали.
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак 5 августа 2026 года прокомментировал недавние удары Вооруженных сил Украины по пляжу в Геленджике и селу Прицевка в Белгородской области, заявив, что ООН выступает против любых атак, в результате которых страдают или погибают гражданские лица, прежде всего дети. Он также 30 мая 2026 года призывал стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре, комментируя атаку украинского дрона на Запорожскую АЭС.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 4 августа 2026 года заявило, что стороны конфликта на Украине обязаны принимать все возможные меры для предотвращения жертв среди мирных граждан и гражданских объектов. Представитель УВКПЧ Марта Уртадо подчеркнула, что удары беспилотников по Геленджику и Московской области свидетельствуют об эскалации, ведущей к росту числа пострадавших мирных жителей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 июня 2026 года выражал глубокую обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и призывал все стороны немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность.