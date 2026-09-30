Odoxa: рейтинг Макрона упал до исторического минимума

Популярность главы Франции Эмманюэля Макрона снизилась на семь пунктов по сравнению с июньскими показателями и достигла исторического минимума, сообщает BFM TV со ссылкой на опросы Odoxa. Сейчас работу президента положительно оценивают лишь 18% граждан. Рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню также резко снизился — до 24% (-8 п. п.).

Лидеры французских ультраправых Марин Ле Пен и Жордан Барделл из партии «Национальное объединение» сохраняют лидерство по уровню поддержки. 35% респондентов заявили, что поддерживают их или испытывают к ним симпатию. При этом с начала лета их рейтинги снизились — на четыре и пять пунктов соответственно.

Бывший премьер-министр и кандидат от партии «Горизонты» Эдуар Филипп набрал 27% (-3 п. п.). Экс-президента Франсуа Олланда поддерживают 22% избирателей (-1 пункт). За ним следует Рафаэль Глюксманн («Общественное пространство»), к которому с симпатией относятся 20% опрошенных. Его рейтинг с лета вырос на один пункт.

Выборы нового главы французского государства пройдут в два этапа: первый тур состоится 18 апреля, а второй — 2 мая 2027 года. Господин Макрон уйдет в отставку после президентских выборов — по конституции один человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Ранее он не исключал, что может вернуться в Елисейский дворец, как только у него снова появится право выдвигать кандидатуру.