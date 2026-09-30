Odoxa: рейтинг Макрона упал до исторического минимума
Odoxa: рейтинг президента Франции Макрона опустился до исторически низких 18%
Популярность главы Франции Эмманюэля Макрона снизилась на семь пунктов по сравнению с июньскими показателями и достигла исторического минимума, сообщает BFM TV со ссылкой на опросы Odoxa. Сейчас работу президента положительно оценивают лишь 18% граждан. Рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню также резко снизился — до 24% (-8 п. п.).
Лидеры французских ультраправых Марин Ле Пен и Жордан Барделл из партии «Национальное объединение» сохраняют лидерство по уровню поддержки. 35% респондентов заявили, что поддерживают их или испытывают к ним симпатию. При этом с начала лета их рейтинги снизились — на четыре и пять пунктов соответственно.
Бывший премьер-министр и кандидат от партии «Горизонты» Эдуар Филипп набрал 27% (-3 п. п.). Экс-президента Франсуа Олланда поддерживают 22% избирателей (-1 пункт). За ним следует Рафаэль Глюксманн («Общественное пространство»), к которому с симпатией относятся 20% опрошенных. Его рейтинг с лета вырос на один пункт.
Выборы нового главы французского государства пройдут в два этапа: первый тур состоится 18 апреля, а второй — 2 мая 2027 года. Господин Макрон уйдет в отставку после президентских выборов — по конституции один человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Ранее он не исключал, что может вернуться в Елисейский дворец, как только у него снова появится право выдвигать кандидатуру.
Низкая поддержка Эмманюэля Макрона важна прежде всего для его политического лагеря: после европейских выборов 2024 года президентское большинство оказалось оттеснено на третье место, а сам Макрон потерял контроль над созданной им партией. Это ослабило его способность определять кандидатуру преемника и оставило представителей его лагеря конкурировать за право продолжить его курс.
Уязвимость президентского центра связана с самой стратегией Макрона. С 2017 года он строил кампании вокруг «разумного центра», противопоставляя себя традиционным партиям и одновременно предупреждая об угрозе радикалов; эта тактика дважды сработала, но постепенно размыла пространство между политическими полюсами. Дополнительным источником недовольства стала пенсионная реформа: в 2023 году сообщалось, что на ее фоне рейтинг президента заметно снижался, а в 2025 году протесты и парламентский раскол продолжились, несмотря на заморозку реформы премьер-министром.