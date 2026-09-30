Людмила Нарусова переназначена представителем Тувы в Совете федерации

В «сенаторскую тройку» Владислава Ховалыга, переизбравшегося с рекордным для Тувы 91% голосов, помимо Людмилы Нарусовой входили уполномоченный по правам человека в республике Александр Адыгбай и гвардии подполковник Сурен Бады — выпускник местного аналога «Времени героев» и бывший командир 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригады, которая участвовала в освобождении Авдеевки. В июне источники “Ъ” в СФ сообщали, что глава региона хочет видеть на этой должности «своего человека», но в итоге он переназначил госпожу Нарусову. Публично господин Ховалыг это решение не комментировал.

Впервые Людмила Нарусова была делегирована в СФ в 2002 году от парламента Тувы. В 2007-м депутаты пролонгировали ее полномочия, а в 2010-м это сделал уже брянский губернатор Николай Денин. Он же спустя два года заменил госпожу Нарусову на либерал-демократа Михаила Марченко в рамках сделки с ЛДПР (партия сняла своего кандидата с губернаторских выборов). Снова в верхнюю палату она попала в 2016 году, когда ее выбрал своим представителем глава Тувы Шолбан Кара-оол. Спустя пять лет он избрался в Госдуму, а полномочия Людмилы Нарусовой продлил его преемник Владислав Ховалыг.

Что касается других губернаторов, избравшихся на сентябрьских выборах, то часть из них также решила сохранить действующих сенаторов. В частности, глава Пензенской области Олег Мельниченко переназначил Николая Кондратюка, глава Северной Осетии Сергей Меняйло — Таймураза Мамсурова, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов — Крыма Казанокова. Представляющий КПРФ губернатор Ульяновской области Алексей Русских, скорее всего, тоже оставит на посту нынешнего сенатора — своего однопартийца Айрата Гибатдинова.

Подробнее — в материале «Сенатору доверили шестой срок».