В Крыму нашли пропавших в пещере туристов
Спасатели обнаружили четырех туристов, которые были заблокированы в Красной пещере в Симферопольском районе в Крыму. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.
Сотрудники МЧС работают над эвакуацией людей. В спасательной операции участвует 41 человек с применением 15 единиц техники.
Четверо туристов ушли в пещеру на экскурсию по экстремальному маршруту 28 сентября. Из-за поднявшегося уровня воды они оказались заблокированы за сифонами (участками пещеры, которые целиком заполнены водой) и не смогли выбраться самостоятельно. Группа не выходила на связь более 12 часов.
Красная пещера, или Кизил-Коба,— одна из крупнейших пещерных систем Крыма и одна из крупнейших в Европе. Ее изученная часть составляет около 26 км в глубину.
Красная пещера относится к карстовым полостям, которые функционируют как подземные водохранилища. В таких условиях подъем воды способен затопить отдельные участки маршрута: заполненный водой сифон становится преградой, отрезающей находящихся за ним людей от выхода.
Уровень воды в подобных пещерах зависит от внешних условий и может подниматься выше обычного экскурсионного уровня. Например, для Красной пещеры известно, что в феврале или марте вход в нее может быть закрыт из-за затопления поднявшейся водой. Это демонстрирует, что проходимость подземного маршрута может резко меняться в зависимости от сезона и уровня воды.