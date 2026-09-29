В Крыму нашли пропавших в пещере туристов

Спасатели обнаружили четырех туристов, которые были заблокированы в Красной пещере в Симферопольском районе в Крыму. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС работают над эвакуацией людей. В спасательной операции участвует 41 человек с применением 15 единиц техники.

Четверо туристов ушли в пещеру на экскурсию по экстремальному маршруту 28 сентября. Из-за поднявшегося уровня воды они оказались заблокированы за сифонами (участками пещеры, которые целиком заполнены водой) и не смогли выбраться самостоятельно. Группа не выходила на связь более 12 часов.

Красная пещера, или Кизил-Коба,— одна из крупнейших пещерных систем Крыма и одна из крупнейших в Европе. Ее изученная часть составляет около 26 км в глубину.