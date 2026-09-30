В МВФ проанализировали новые тренды мировой экономики

Как отмечается в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) «Поиск курса в нестабильном мире», переориентация торговых потоков в 2026 году стала одним из ключевых трендов мировой экономики. Тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке, в ходе которого оказалась заперта почти четверть глобальных нефтяных поставок, продемонстрировали, насколько уязвимы существующие торговые цепочки к геополитическим шокам — прежде всего из-за зависимости рынков от одного или нескольких поставщиков.

На этом фоне страны начали активнее диверсифицировать источники поставок и заключать двусторонние соглашения. «Эти действия позволили торговле продолжать функционировать. Однако ожидается, что в этом году рост торговли замедлится, чему дополнительно способствует шок, вызванный войной на Ближнем Востоке»,— отмечается в докладе. По оценкам МВФ, торговые цепочки становятся более устойчивыми, но менее эффективными. Новые логистические маршруты строятся преимущественно в обход существующих путей, что создает дополнительные издержки в виде расходов на топливо из-за более длинных маршрутов, страховки, оплаты труда. Перестройка торговых потоков создала и дисбалансы. Например, Китай начал еще больше наращивать поставки в другие страны из-за необходимости перераспределить товары, изначально предназначенные для американского рынка.

Подробнее — в материале «Рост порождает риски».