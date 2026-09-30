Думские фракции завершили распределение руководящих постов в новом созыве

Фракция «Единая Россия» (ЕР), в соответствии с партийным уставом, полностью учла кадровые рекомендации руководства партии, утвержденные 24 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета. Предложенные тогда кандидатуры спикера, семи вице-спикеров и двадцати глав подконтрольных ЕР комитетов фракция утвердила единогласно. С тем же единодушием единороссы одобрили и нового руководителя фракции (им стал Дмитрий Кобылкин), и уже привычных первых заместителей (ими остались Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин).

Результат, который ЕР получила на выборах,— 38 млн голосов, что на 10 млн больше, чем в 2021-м,— «ко многому нас обязывает», объявил соратникам Дмитрий Кобылкин. «Мы не имеем права подвести ни президента, ни наших избирателей»,— сказал политик, не забыв поблагодарить коллег за работу в прошлых созывах. Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, в свою очередь, выразил надежду, что «партия и фракция будут работать как единый слаженный механизм».

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