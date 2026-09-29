Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября

Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Процесс будет поэтапным и займет несколько дней. Сперва отопление включат в школах, детских садах и больницах. Затем — в жилых домах, офисах и предприятиях промышленности и торговли. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника»,— написал Сергей Собянин в «Максе».

В Москве включают отопление, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже 8°С и по прогнозу ожидается ее снижение. В 2025 году отопительный сезон в столице начался 24 сентября.