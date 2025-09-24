В Москве начали включать отопление

В Москве начался отопительный сезон: подачу тепла начали включать на более чем 74 тыс. объектов столицы, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с учетом понижения среднесуточной температуры наружного воздуха стартовал перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы.

Подача отопления проходит поэтапно. Первые тепло получат социальные учреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. Завершат подачу тепла на предприятиях торговли и промышленности. Полное включение систем планируется завершить в течение нескольких дней.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы выполнены согласно графику, отметил господин Бирюков. С мая по сентябрь в Москве проводились гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило своевременно выявить ненадёжные участки и провести их ремонт, обеспечив тем самым бесперебойное теплоснабжение в отопительном сезоне.