Минэкономики подготовило поправки о расширении льгот на НИОКР

Минэкономики разработало проект поправок к Налоговому кодексу, меняющий действующий механизм учета расходов компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Сейчас для уменьшения налога на прибыль исследования и разработки должны обладать высокой степенью научной новизны, и это препятствует применению льготы. Для повышения ее доступности законопроект уточняет критерии отнесения работ к НИОКР: поддерживаться будут и чисто прикладные, новые уже не для науки, а лишь для самого налогоплательщика разработки, в том числе и воспроизводящие уже имеющиеся технологии.

Власти ищут способ стимулировать бизнес инвестировать в инновации. Подготовленные Минэкономики поправки к Налоговому кодексу уточняют критерии отнесения разработок к НИОКР. Это новизна продукции или процессов для налогоплательщика, наличие научной или технической неопределенности через проверку гипотез и вариантов, проведение работ на основании технического задания или программы. Все три критерия должны выполняться одновременно.

Уточнение призвано снять нынешнее ограничительное толкование понятия НИОКР, когда расходы уменьшают налог, только если в разработках есть именно научная новизна — заменяющая этот термин «новизна для налогоплательщика» гораздо шире. Как пояснял в июне на ПМЭФ-2026 глава Минэкономики Максим Решетников, высокие требования к научной новизне — это один из барьеров для применения льготы. Нынешние разработки компаний носят весьма прикладное значение и в ряде случаев являются воспроизводством чужих технологий, признавал министр. С принятием поправок необходимые для развития в условиях изоляции действия, пусть и не претендующие на мировое признание и научную новизну, судя по законопроекту, также будут признаваться НИОКР.

В 2025 году повышающим коэффициентом к расходам на НИОКР воспользовались всего 68 компаний из 1061 задекларировавшей расходы на такие работы. Расширение применения льготы будет достигнуто и за счет замены перечня приоритетных направлений НИОКР, дающего право на учет расходов с повышенным коэффициентом, списком исключений (перечень утвердит правительство). Кроме того, предлагается разрешить учет таких расходов в том периоде, когда они были фактически понесены, а не по завершении исследований и разработок (или их отдельных этапов). Еще одна поправка — включение в контур расходов на НИОКР затрат на необходимые вычислительные ресурсы.

Подробнее — в материале «Новизне убавят научности».