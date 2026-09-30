Новизне убавят научности

Минэкономики разработало проект поправок к Налоговому кодексу, меняющий действующий механизм учета расходов компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Сейчас для уменьшения налога на прибыль исследования и разработки должны обладать высокой степенью научной новизны, и это препятствует применению льготы. Для повышения ее доступности законопроект уточняет критерии отнесения работ к НИОКР: поддерживаться будут и чисто прикладные, новые уже не для науки, а лишь для самого налогоплательщика разработки, в том числе и воспроизводящие уже имеющиеся технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти протянули претендентам на льготу по НИОКР руку помощи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Власти протянули претендентам на льготу по НИОКР руку помощи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти ищут способ стимулировать бизнес инвестировать в инновации. Подготовленные Минэкономики поправки к Налоговому кодексу уточняют критерии отнесения разработок к НИОКР. Это новизна продукции или процессов для налогоплательщика, наличие научной или технической неопределенности через проверку гипотез и вариантов, проведение работ на основании технического задания или программы. Все три критерия должны выполняться одновременно.

Уточнение призвано снять нынешнее ограничительное толкование понятия НИОКР, когда расходы уменьшают налог, только если в разработках есть именно научная новизна — заменяющая этот термин «новизна для налогоплательщика» гораздо шире. Как пояснял в июне на ПМЭФ-2026 глава Минэкономики Максим Решетников, высокие требования к научной новизне — это один из барьеров для применения льготы. Нынешние разработки компаний носят весьма прикладное значение и в ряде случаев являются воспроизводством чужих технологий, признавал министр. С принятием поправок необходимые для развития в условиях изоляции действия, пусть и не претендующие на мировое признание и научную новизну, судя по законопроекту, также будут признаваться НИОКР.

В 2025 году повышающим коэффициентом к расходам на НИОКР воспользовались всего 68 компаний из 1061 задекларировавшей расходы на такие работы.

Расширение применения льготы будет достигнуто и за счет замены перечня приоритетных направлений НИОКР, дающего право на учет расходов с повышенным коэффициентом, списком исключений (перечень утвердит правительство). Кроме того, предлагается разрешить учет таких расходов в том периоде, когда они были фактически понесены, а не по завершении исследований и разработок (или их отдельных этапов). Еще одна поправка — включение в контур расходов на НИОКР затрат на необходимые вычислительные ресурсы.

В законопроекте есть ряд положительных моментов, включая упрощение подтверждения расходов на НИОКР за счет исключения обязательного требования о предоставлении отчета по ГОСТу и расширение состава таких затрат, говорит директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Гершман. Вместе с тем, по его словам, остается и ряд дискуссионных вопросов. «Законопроект предусматривает достаточно широкую трактовку новизны — направленность на создание новой для налогоплательщика или усовершенствование имеющейся продукции или процессов»,— говорит Михаил Гершман. В целом, по его словам, формулировка соответствует целям технологического суверенитета и сделает льготу более востребованной. В то же время возникает риск налоговой поддержки проектов, совсем далеких от НИОКР. Например, граница между инженерными разработками, ИТ-разработками и НИОКР часто размыта, особенно в отдельных отраслях. Поэтому очень важна процедура экспертизы НИОКР: в законопроекте не указано, будет ли меняться действующий порядок и детализироваться ее критерии, включая оценку новизны работ.

Сейчас критерии для признания и оформления работ в качестве НИОКР переусложнены, считает партнер Liding Дмитрий Кириллов. «Мы живем в условиях, когда бизнес не может существовать без инноваций и совершенствование бизнес-процессов становится рутиной»,— говорит, приветствуя расширение льготы, эксперт.

«При обязательном соблюдении всех трех критериев основным предметом споров может стать научная или техническая неопределенность. Если не раскрыть это понятие, у налогоплательщика и инспекции останется слишком много пространства для разных оценок одной работы»,— предупреждает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников. Он подтверждает, что предложенный подход дает возможность поддерживать в том числе воспроизведение и доработку чужих технологий, новых для конкретного предприятия. «Однако простого копирования готового решения недостаточно,— говорит эксперт.— Работы должны также предполагать преодоление научной или технической неопределенности через проверку гипотез либо вариантов и выполняться по техзаданию».

Венера Петрова