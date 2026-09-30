РМК может инвестировать в поиск меди и золота на Алтае

ООО «Современные управленческие решения», владеющее активами РМК, приобрело 100% ООО «Красная руда» с лицензиями на поиск и оценку полезных ископаемых на Алтае. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 сентября. До этого, согласно отчетности, «Красная руда» принадлежала АО «Дарбшир», которое возглавляет Никита Кучин, гендиректор инвестиционной компании Altus Capital. “Ъ” направил вопросы в РМК и Altus Capital.

В 2025 году издание «Золото и технологии» сообщало, что «Красная руда» планировала вести поисково-оценочные работы на золото и медь на участках Кульбич и Кульбич-2 в Республике Алтай. Кроме того, компания намеревалась искать золото на участке Необычная площадь в Алтайском крае. Срок завершения этих работ — 2027–2029 годы, совокупный объем инвестиций — 247 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металлурги смотрят в землю»