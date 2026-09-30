Металлурги смотрят в землю

Русская медная компания (РМК), третий производитель этого металла в России, пополняет портфель поисковых лицензий. Связанная с Altus Capital структура продала РМК компанию, собиравшуюся искать золото и медь на Алтае. Аналитики повышают прогнозные цены на медь из-за снижения профицита металла и роста спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

ООО «Современные управленческие решения», владеющее активами РМК, приобрело 100% ООО «Красная руда» с лицензиями на поиск и оценку полезных ископаемых на Алтае. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 сентября. До этого, согласно отчетности, «Красная руда» принадлежала АО «Дарбшир», которое возглавляет Никита Кучин, гендиректор инвестиционной компании Altus Capital. “Ъ” направил вопросы в РМК и Altus Capital.

В 2025 году издание «Золото и технологии» сообщало, что «Красная руда» планировала вести поисково-оценочные работы на золото и медь на участках Кульбич и Кульбич-2 в Республике Алтай. Кроме того, компания намеревалась искать золото на участке Необычная площадь в Алтайском крае. Срок завершения этих работ — 2027–2029 годы, совокупный объем инвестиций — 247 млн руб.

РМК — один из крупнейших производителей меди в России, основана Игорем Алтушкиным (занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием $4,9 млрд). Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, сказано в материалах РСПП. «Норникель» в своем обзоре оценивал объем производства рафинированной меди РМК в 2025 году в 150 тыс. тонн. По показателю компания заняла третье место в РФ после УГМК (430 тыс. тонн) и «Норникеля» (425 тыс. тонн), следует из обзора. Весь объем производства рафинированной меди в РФ «Норникель» оценил в 1 млн тонн.

Управляющий партнер «РС Капитал» Игорь Ручьев считает, что интерес к лицензиям при отсутствии поисково-оценочных работ может быть связан с наличием запасов, которые могут быть продолжением и совпадают по геологическим характеристикам с прилегающими залежами, которые были отработаны ранее, в том числе в советское время.

По словам господина Ручьева, поисковые лицензии на рудное золото и медь, где получена положительная экспертиза на проектную документацию, но изыскательские работы не начаты, могут оцениваться по номиналу — от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей в зависимости от территории участка. Если поиск и оценка производились полностью или частично, вероятность подтверждения запасов выше, и к произведенным затратам применяются мультипликаторы от 2–3 раз и выше в зависимости от параметров, влияющих на экономику добычи, добавляет он. В частности, влияет содержание золота, уровень вскрыши, минералогический состав руды и коэффициент извлечения металла, наличие энергетической и логистической инфраструктуры.

РМК пополняет портфель лицензий в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка. В сентябре стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $14,7 тыс. за тонну, обновив максимум. Затем котировки скорректировались и на 25 сентября составляли $14,6 тыс. за тонну. Агентство Fitch Ratings в сентябре повысило прогноз средней цены меди на спот-рынке на 2026 год с $12,5 тыс. до $13,5 тыс. за тонну, на 2027 год — с $11 тыс. до $12 тыс. за тонну. Оценки отражают напряженный рыночный баланс и рост спроса на металл в том числе за счет инвестиций в энергетическую безопасность в ИИ. Ожидания введения в США пошлин на рафинированную медь также способствуют повышению цен, указали в Fitch Ratings.

По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG), которые приводит BigMint, в январе—июле 2026 года на мировом рынке меди предварительно зафиксирован профицит в размере 32 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше профицита за аналогичный период 2025 года (157 тыс. тонн). С учетом оценочных изменений объема запасов на таможенных складах в Китае, согласно ICSG, на рынке меди наблюдался дефицит в 5 тыс. тонн.

Анатолий Костырев