Стоимость офисов в Москве по итогам года может вырасти на 10%

Средняя цена продажи офисов на первичном рынке Москвы к концу 2026 года может увеличиться на 10% год к году, до 530 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из прогноза NF Group. Темпы роста показателя замедлились: в 2025 году стоимость такой недвижимости выросла на 12% год к году, в 2024 году — на 16% год к году, отмечают консультанты.

О похожей динамике говорят в Ricci. По прогнозам компании, по итогам текущего года вновь построенные офисы в Москве подорожают на 7% год к году, до 540 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2025 году показатель демонстрировал рост на 8% год к году, в 2024 году — на 13% год к году. В Remain фиксируют увеличение цен на покупку офисных пространств на 7% год к году, до 500 тыс. руб. за 1 кв. м против роста на 15% годом ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес-центры не торопятся дорожать»