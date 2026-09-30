Бизнес-центры не торопятся дорожать

По итогам 2026 года стоимость первичной офисной недвижимости в Москве может вырасти на 10% год к году, до 530 тыс. руб. за 1 кв. м. Это ниже показателей предыдущих двух лет, когда прирост составлял 12% и 16% соответственно. Замедление темпов роста связано с увеличением предложения и охлажденным спросом на офисную недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Средняя цена продажи офисов на первичном рынке Москвы к концу 2026 года может увеличиться на 10% год к году, до 530 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из прогноза NF Group. Темпы роста показателя замедлились: в 2025 году стоимость такой недвижимости выросла на 12% год к году, в 2024 году — на 16% год к году, отмечают консультанты.

О похожей динамике говорят в Ricci. По прогнозам компании, по итогам текущего года вновь построенные офисы в Москве подорожают на 7% год к году, до 540 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2025 году показатель демонстрировал рост на 8% год к году, в 2024 году — на 13% год к году. В Remain фиксируют увеличение цен на покупку офисных пространств на 7% год к году, до 500 тыс. руб. за 1 кв. м против роста на 15% годом ранее.

Динамика связана с ростом офисного предложения: по итогам первой половины 2026 года экспозиция бизнес-центров на первичном рынке Москвы увеличилась на 45% год к году, до 1,1 млн кв. м, подсчитала директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Это обусловлено выходом на рынок проектов от жилых девелоперов, которые занимаются строительством бизнес-центров для получения льгот в рамках госпрограмм, говорит эксперт. По ее словам, чаще всего эти объекты расположены в неделовых районах столицы.

При этом объем сделок по приобретению офисных площадей за январь—июнь 2026 года сократился на 25% год к году, до 400 тыс. кв. м, по данным партнера Ricci Дмитрия Антонова. К концу текущего года этот показатель может снизиться на 43% год к году, до 300 тыс. кв. м, подсчитала старший аналитик Remain Ирина Соханева.

Снижение спроса на офисном рынке господин Антонов связывает по-прежнему с дорогим заемным финансированием и растущими затратами на отделку — многие компании не готовы вкладывать большой объем средств в покупку офиса и предпочитают занимать выжидательную позицию. Кроме того, часть компаний переориентируется на рынок аренды, выбирая более бюджетные опции среди менее качественных бизнес-центров, или вовсе отказывается от переезда, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

На горизонте ближайших лет на первичном рынке темпы роста стоимости офисов на продажу продолжат замедляться по мере увеличения объема нового предложения, прогнозирует директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева. При этом снижения показателя, по ее словам, ожидать не стоит. Рост поддерживает высокая себестоимость строительства и земельных участков, отмечает госпожа Андреева. Впрочем, не исключает Дмитрий Антонов, цены могут понизиться в случае выхода большого объема таких объектов в периферийных локациях.

Тем временем стоимость аренды офисной недвижимости в Москве к концу 2026 года может увеличиться на 11% год к году, до 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитала Екатерина Белова. Однако рост обеспечивают вакантные офисные блоки в наиболее востребованных локациях, в то время как в наименее ликвидных лотах ставки аренды снижаются. В то же время спрос на такое размещение начинает снижаться в условиях общего замедления деловой активности. По данным руководителя направления стратегического консалтинга и аналитики CORE.XP Марины Жуковой, объем арендных сделок с офисами за январь—август 2026 года снизился на 20% год к году, до 459 тыс. кв. м.

София Мешкова