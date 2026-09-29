Путин запретил вывозить из России больше 1 млн рублей наличными
Владимир Путин своим указом ужесточил введенный этой весной особый порядок вывоза из РФ наличных рублей. С 1 апреля действуют ограничения на вывоз национальной валюты в другие страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Порог вывоза для физических лиц был установлен в эквиваленте $100 тыс. по текущему курсу Центробанка (сейчас это около 8,5 млн руб.). Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был введен полный запрет на вывоз наличных рублей вне зависимости от суммы. В Минфине меру объясняли необходимостью борьбы с нелегальным выводом капитала из страны.
Новый указ расширяет географию ограничений на перемещение рублевой налички — теперь они будут касаться не только вывоза в страны ЕАЭС, на также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, порог допустимого вывоза для физлиц резко снижен — до 1 млн руб. Установлено, что деньги сверх этой суммы будут конфисковываться. У компаний и ИП, для которых сохраняется запрет на вывоз любой суммы наличных в названные страны, в случае нарушения будет изыматься вся сумма. Контроль за исполнением этих требований указом возложен на ФТС, ФСБ и МВД.
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Ограничения призваны перекрыть канал, при котором накопленные наличные за рубежом можно пустить в оборот, создать видимость бизнеса, уплатить с них налог и вернуть в Россию уже легализованными. Таким образом, значение нового порядка не сводится к сокращению разрешенной суммы: он затрагивает сам способ перемещения средств, который позволяет выводить капитал наличными и придавать ему законный вид.
Лимит считается на одного человека при единовременном пересечении границы, а не на семью или общую сумму поездки. Формального запрета на последовательные поездки с разделением денег указ не содержит, но частые пересечения с суммами около предельной дают таможне основания выяснять происхождение средств. При этом механизм учета вывозимой наличности правительству и ЦБ еще предстоит разработать в течение трех месяцев.