США ввели санкции против 10 компаний и физлиц за помощь Ирану в военных закупках

Минфин США ввел санкции против десяти физических и юридических лиц, которые, по версии ведомства, помогали закупать оружие для иранских вооруженных сил. Это следует из пресс-релиза американского ведомства.

Под ограничения подпали, в частности, пакистанский бизнесмен Васим Паша Таджаммал и гонконгская компания EC Mojo Technology Co Limited. Министр финансов Скотт Бессент назвал меры частью операции «Экономический изгой» по финансовой блокаде и изоляции Ирана.

По замыслу Вашингтона, тотальная изоляция Тегерана лишит его ресурсов и вынудит пойти на уступки в вооруженном конфликте. На продолжении операции США также настаивают Саудовская Аравия и ОАЭ, сообщали источники The Wall Street Journal.