США ввели санкции против 10 компаний и физлиц за помощь Ирану в военных закупках
Минфин США ввел санкции против десяти физических и юридических лиц, которые, по версии ведомства, помогали закупать оружие для иранских вооруженных сил. Это следует из пресс-релиза американского ведомства.
Под ограничения подпали, в частности, пакистанский бизнесмен Васим Паша Таджаммал и гонконгская компания EC Mojo Technology Co Limited. Министр финансов Скотт Бессент назвал меры частью операции «Экономический изгой» по финансовой блокаде и изоляции Ирана.
По замыслу Вашингтона, тотальная изоляция Тегерана лишит его ресурсов и вынудит пойти на уступки в вооруженном конфликте. На продолжении операции США также настаивают Саудовская Аравия и ОАЭ, сообщали источники The Wall Street Journal.
Меры нацелены не только на тех, кто получает вооружения, но и на закупочную инфраструктуру вокруг Ирана: посредников, компании и финансовые каналы, через которые приобретаются ракетные технологии, беспилотники и их компоненты.
В ноябре 2025 года американские власти описывали аналогичные сети как многострановые цепочки закупок, связывающие Иран с поставщиками из других юрисдикций и обеспечивающие доступ к ключевым компонентам.