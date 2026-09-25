Страны Персидского залива призывают США продолжить давление на Иран

Решение США возобновить переговоры с Ираном «на полях» Генеральной ассамблеи (ГА) ООН встретило сопротивление со стороны некоторых стран Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ выступили против уступок Исламской Республике, которая в ходе контактов в Нью-Йорке выдвинула Соединенным Штатам прежние условия — снять блокаду с ее морских портов и разморозить зарубежные активы. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы арабские страны и Иран созвали собственные консультации, которые бы привели к мирному соглашению.

О том, что некоторые страны Персидского залива пытаются вмешаться в переговорный процесс между США и Ираном, возобновившийся вечером 22 сентября «на полях» 81-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, рассказали два дня спустя источники The Wall Street Journal (WSJ). По их словам, Саудовская Аравия и Эмираты потребовали от администрации Дональда Трампа, чтобы та продолжила кампанию санкционного давления на Иран «Экономический изгой», стартовавшую 24 августа, а также сохранила блокаду морских портов Исламской Республики, возобновившуюся 14 июля. Позиция двух аравийских государств, как отмечают собеседники WSJ, значительно усложнила попытки Вашингтона договориться с Тегераном.

Опосредованные консультации Ирана и США в Нью-Йорке стартовали 22 сентября, впервые с июня. Тегеран представил американцам семидневный план прекращения огня. «Через посредников мы направили Соединенным Штатам план, согласно которому, если будут выполнены определенные условия, Ормузский пролив будет открыт к концу седьмого дня, и переговоры (по наиболее значительным вопросам.— “Ъ”) возобновятся»,— проинформировал на брифинге 24 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который возглавил переговорную делегацию Исламской Республики в Нью-Йорке.

Подробнее — в материале «Соседи Ирана пошли по пути сопротивления».