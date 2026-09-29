Банки получат послабления по кредитам для защиты инфраструктуры от атак БПЛА

Банк России принял решение дать банкам послабления по кредитам для организации защиты критической инфраструктуры от воздушных угроз. По таким ссудам банки смогут применять понижающие коэффициенты для расчета кредитного риска и не применять макропруденциальные надбавки. Эксперты считают, что это позволит банкам существенно сэкономить капитал по таким кредитам, но эффективность принятых мер может быть снижена из-за короткого срока их действия — только до 31 декабря этого года.

Совет директоров Банка России разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвесткласса и 50% для остальных заемщиков. Также разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям. Актуальность защиты объектов инфраструктуры от беспилотников выросла после опубликования указа президента РФ №604 от 24 августа 2026 года. Согласно документу, в случае непринятия или несвоевременного принятия мер по обеспечению безопасности таких объектов в отношении их может вводиться временное управление.

В рамках применения послаблений Банка России кредитные организации смогут экономить капитал при кредитовании проектов по защите инфраструктуры от БПЛА в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). В дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование. «Данные меры расширят для банков потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры»,— считает регулятор. При этом ЦБ отмечает, что реализация таких проектов будет способствовать ограничению кредитных рисков заемщиков и рисков для финансовой стабильности, связанных с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Решение совета директоров ЦБ начало действовать с момента публикации, однако будет работать лишь до конца 2026 года.

Участники рынка считают принятые Банком России послабления интересными, но эффективность их воздействия может быть снижена коротким сроком действия.

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