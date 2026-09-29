Банки сэкономят на дронах

Банк России принял решение дать банкам послабления по кредитам для организации защиты критической инфраструктуры от воздушных угроз. По таким ссудам банки смогут применять понижающие коэффициенты для расчета кредитного риска и не применять макропруденциальные надбавки. Эксперты считают, что это позволит банкам существенно сэкономить капитал по таким кредитам, но эффективность принятых мер может быть снижена из-за короткого срока их действия — только до 31 декабря этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совет директоров Банка России разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвесткласса и 50% для остальных заемщиков. Также разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям. Актуальность защиты объектов инфраструктуры от беспилотников выросла после опубликования указа президента РФ №604 от 24 августа 2026 года. Согласно документу, в случае непринятия или несвоевременного принятия мер по обеспечению безопасности таких объектов в отношении их может вводиться временное управление.

В рамках применения послаблений Банка России кредитные организации смогут экономить капитал при кредитовании проектов по защите инфраструктуры от БПЛА в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). В дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование. «Данные меры расширят для банков потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры»,— считает регулятор. При этом ЦБ отмечает, что реализация таких проектов будет способствовать ограничению кредитных рисков заемщиков и рисков для финансовой стабильности, связанных с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Решение совета директоров ЦБ начало действовать с момента публикации, однако будет работать лишь до конца 2026 года.

Участники рынка считают принятые Банком России послабления интересными, но эффективность их воздействия может быть снижена коротким сроком действия.

Как указывает председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов, для банков это ощутимая льгота — она снижает нагрузку на капитал и позволяет при том же его объеме финансировать больше проектов, а «дополнительный интерес возникает, если банк уже кредитует владельца инфраструктуры». Гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов уверен, что в случае с проектами ТС и САЭ эти послабления будут хорошо работать. «В этом экономическая суть, которая на практике интересна и для заемщика, и для банка»,— говорит он. «Льготные кредиты с понижающими коэффициентами риска (30% и 50%) в рамках лимитов технологического суверенитета позволят владельцам инфраструктуры финансировать закупку систем ПВО, РЭБ и дрон-детекторов "здесь и сейчас", минуя жесткие барьеры страховых андеррайтеров»,— считает советник МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Однако срок действия меры до 31 декабря весьма скромный и ограничивает ее потенциал. «Для запуска новых долгосрочных проектов меры явно недостаточно: крупные банки, которые могут финансировать подобные проекты в значимом для экономики размере, анализируют и согласовывают сделку обычно по несколько месяцев»,— поясняет господин Брюханов.

При этом экономия для банковской системы может быть не столь существенной. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин оценивает совокупный объем инвестиций в защиту таких объектов в ближайшие годы в сотни миллиардов рублей, «из которых на банковское финансирование может приходиться до 50%». Причем такие кредиты, долгосрочные и капиталоемкие, часто «не имеют рыночной окупаемости в классическом смысле», отмечает эксперт. Наиболее действенной мерой можно считать отмену макропруденциальных надбавок, «поскольку она напрямую высвобождает капитал, тогда как коррекция риск-весов дает опосредованный эффект», отмечает господин Бородулин. Для дополнительного стимулирования логично дополнить эти послабления «целевым финансированием по субсидируемым ставкам, в том числе под залог портфелей таких кредитов, а также гарантийной поддержкой институтов развития», считает эксперт.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Анна Кукляева