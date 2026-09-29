Мерц допустил увеличение поставок средств ПВО для Украины

Германия ведет с другими странами Евросоюза переговоры об увеличении поставок средств ПВО для Украины. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине.

Господин Мерц заявил, что предстоящая зима может оказаться «очень тяжелой» для Украины. «В ходе личных бесед с целым рядом глав государств и правительств стран мира я также стремлюсь содействовать организации поставок для ПВО Украины. Сейчас это самое слабое место»,— заявил канцлер (трансляцию вел YouTube-канал APT).

Фридрих Мерц отметил, что стороны обсуждают также «весьма конкретную поддержку» для украинского бюджета. Переговоры ведутся во время подготовки к следующему заседанию Евросовета, которое состоится 15 и 16 октября в Брюсселе. По словам канцлера ФРГ, он поднял тему украинского кризиса в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым и обозначил позицию Берлина о продолжении помощи Киеву.

В сентябре Германия получила от США предварительное согласие на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot. Из договоренности следовало, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом оставшимися запасами таких ракет. Однако 28 сентября министры обороны ЕС не сумели договориться о передаче.