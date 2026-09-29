Мерц допустил увеличение поставок средств ПВО для Украины
Германия ведет с другими странами Евросоюза переговоры об увеличении поставок средств ПВО для Украины. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине.
Господин Мерц заявил, что предстоящая зима может оказаться «очень тяжелой» для Украины. «В ходе личных бесед с целым рядом глав государств и правительств стран мира я также стремлюсь содействовать организации поставок для ПВО Украины. Сейчас это самое слабое место»,— заявил канцлер (трансляцию вел YouTube-канал APT).
Фридрих Мерц отметил, что стороны обсуждают также «весьма конкретную поддержку» для украинского бюджета. Переговоры ведутся во время подготовки к следующему заседанию Евросовета, которое состоится 15 и 16 октября в Брюсселе. По словам канцлера ФРГ, он поднял тему украинского кризиса в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым и обозначил позицию Берлина о продолжении помощи Киеву.
В сентябре Германия получила от США предварительное согласие на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot. Из договоренности следовало, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом оставшимися запасами таких ракет. Однако 28 сентября министры обороны ЕС не сумели договориться о передаче.
Европейская схема помощи изначально предполагала, что США быстро заменят странам Европы вооружение, переданное Украине, прежде всего комплексы Patriot. Однако в августе 2025 года такой вариант уже оценивался как все менее реалистичный, поэтому увеличение поставок зависит от готовности европейских стран расходовать собственные запасы и находить средства на их пополнение.
Главное ограничение — риск ослабить собственную противовоздушную оборону. В августе 2025 года сообщалось, что Германия оставила у себя пять из 12 пусковых установок Patriot, передав пять Украине и временно разместив две в Польше; кроме того, стоимость батареи оценивалась до $1 млрд, а ракеты-перехватчика — от $4 млн. Дополнительным ограничением остается дефицит американских ракет: в июле 2026 года Дональд Трамп заявлял, что имеющиеся у США Patriot нужны и самим США.
Часть нагрузки можно перенести на финансирование закупок: 8 сентября 2026 года Еврокомиссия разрешила Украине использовать часть кредита на €90 млрд для покупки ракет Patriot. Еще один согласованный канал — план стран ЕС передать к зиме новые ракеты-перехватчики по программе PURL; его реализация позволяет обсуждать не только безвозмездную передачу запасов, но и закупку боеприпасов для украинской ПВО.