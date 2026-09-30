Кадровый крен в цифре

В первом полугодии 2026 года в Татарстане зафиксирован рост спроса на ИТ-специалистов при отставании зарплатной динамики. Количество вакансий в группе «IT-специалисты» увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число откликов — на 94%. Средние предложения для новых сотрудников составили 80 тыс. руб. в месяц, что лишь на 2% выше уровня 2025 года. При этом общероссийские тенденции противоположны: согласно данным рекрутинговых платформ, число вакансий в ИТ-секторе заметно сократилось. Эксперт объясняет это внедрением искусственного интеллекта: работодатели все чаще замещают людей ботами, и сильнее всего это бьет по начинающим специалистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число ИТ-вакансий в Татарстане выросло на 52% за первое полугодие 2026 года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Число ИТ-вакансий в Татарстане выросло на 52% за первое полугодие 2026 года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года в Татарстане вакансий в группе «IT-специалисты» на «Авито Работе» стало на 52% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба платформы. Откликов на эти вакансии в годовом выражении стало на 94% больше. Чаще всего публикуются вакансии для тестировщиков, аналитиков и менеджеров проектов.

Однако зарплаты за этим ростом не следуют. Средние предложения для новых сотрудников составили 80 тыс. руб./мес. — всего на 2% выше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Речь идет о стартовых позициях, для уровня middle и выше условия в вакансиях, как правило, не указываются и обсуждаются лично. Количество новых резюме выросло на 35%, а зарплатные ожидания кандидатов составили в среднем 74 тыс. руб./мес. Самая высокооплачиваемая вакансия в регионе — ведущий инженер-разработчик в ОЭЗ «Алабуга», 480 тыс. руб./мес., с оговоркой, что оплата обсуждается индивидуально, обязательны опыт от трех лет и переезд в Елабугу.

При этом данные других платформ расходятся: в целом по России число вакансий в ИТ-сфере в первом полугодии 2026 года, по оценкам рекрутинговых платформ, снизилось на 20–50%. Так, по данным SuperJob, количество вакансий в ИТ-секторе за январь—июнь 2026 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно число резюме выросло также на 21%, а в целом по рынку труда прирост составил 33%.

Сейчас спрос на труд человека на рынке ИТ не сбалансирован, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Еще недавно рынок говорил о потребности в 1 млн ИТ-специалистов, и молодежь массово пошла в эту сферу. Параллельно чатботы на базе ИИ «скачали» огромные базы кода и форумов, где программисты отвечали друг другу, и научились подбирать и создавать код по запросу. Несколько предпринимателей, создавших глобальные сервисы, публично написали, что с такими ботами вообще не нанимали бы сотрудников. Вряд ли российские предприниматели сильно отличаются от зарубежных коллег.

«Количество свободных рабочих мест резко сокращается — в особенности для молодых специалистов. Вместо того, чтобы нанимать сотрудников, работодатели внедряют искусственный интеллект (ИИ) в надежде сократить издержки. Больнее всего ИИ ударяет по начинающим специалистам — это глобальное тенденция», — отмечает эксперт.

Сейчас предприниматели ожидают, что зарплаты в ИТ существенно снизятся, в первую очередь в сегменте рядовой квалификации.

При этом в смежном сегменте — промышленной робототехнике — ситуация имеет другую природу, сообщил «Ъ Волга-Урал» заместитель директора по инновациям Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский.

По опросу 71 компании российского рынка промышленной робототехники, 43% респондентов заявили о нехватке инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов, 35% — инженеров-электронщиков и только 31% — программистов роботов. Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по 70 организациям дает тот же профиль: наиболее дефицитны инженеры-схемотехники, конструкторы, инженеры по автоматизации, наладчики и сервисные инженеры. Общая оценка дефицита — не менее 60 тыс. специалистов: 30–40 тыс. в промышленности, 12–15 тыс. в разработке, не менее 20 тыс. в интеграции. Часть экспертов называет 80–100 тыс.

Артур Шимановский отмечает, что преимуществом Татарстана остается доступ к «живому железу» и к проектам, которые нельзя сделать из дома. В республике насчитывается 3,5 тыс. ИТ-компаний и 46,4 тыс. ИТ-специалистов, выручка отрасли по итогам 2026 года ожидается не менее 290 млрд рублей, а льготная ипотека под 6% с 2022 года выдана примерно на 5,5 тыс. кредитов на 49 млрд рублей.

Кроме того, в регионе действует сеть центров развития промышленной робототехники: центры-спутники открыты в Томске и Самаре, объявлен грантовый конкурс на новые — до 500 млн рублей на три года каждому. Для инженера это означает карьеру там, где робота внедряют и отлаживают, а не там, где его продают, а «удаленка» этот опыт не заменяет.

Однако найм — лишь часть задачи. Вторая, как показывает смежный опыт, имеет не меньшее значение. В микроэлектронике 30% молодых специалистов уходят в первый год работы. Значит, решают первые 12 месяцев: наставничество (с 2026 года оно должно стать оплачиваемой работой), участие в реальных пусконаладках и понятная среда для семьи — жилье, сад, школа, работа для супруга.

Влас Северин