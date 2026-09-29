«Росатом» предлагает Армении строительство нового энергоблока АЭС

«Росатом» предлагает правительству Армении ограничить работу Армянской АЭС 2036 годом и рассмотреть строительство нового энергоблока на 1 ГВт в рамках проекта ВВЭР-1000, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев журналистам 29 сентября по итогам визита в Ереван.

По словам господина Лихачева, продление службы Армянской АЭС до 2036 года можно разделить на два этапа: до 2031 года и после. Большинство работ первой ступени выполнено. «Нет сомнений, что станция будет продлена до 2036 года. Конечно, последнее слово за эксплуатирующей организацией, самой станцией, регулятором»,— сказал он.

Сегодня руководство Армении изучает вопрос продления работы Армянской АЭС до 2046 года, отметил Алексей Лихачев. По его словам, теоретически такая возможность есть, но для этого потребуются вложения в сотни миллионов долларов, связанные с модернизацией систем безопасности, автоматики, расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива. Существенные капзатраты, считает Алексей Лихачев, увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036–2046 годов.

Альтернатива — ограничить работу станции 2036 годом, но как можно скорее перейти к строительству нового блока. По мнению Алексея Лихачева, в Армении должен быть как минимум один блок мощностью 1 ГВт, так «Росатом» оценивает потребности для покрытия дефицита в горизонте до 2040 года. Энергоблоки ВВЭР-1000 строятся на АЭС «Куданкулам» в Индии, а также на АЭС «Бушер» в Иране.

Господин Лихачев добавил, что в «Росатоме» готовы реализовать в Армении проект с привлечением международных поставщиков. Госкорпорация сегодня возглавляет международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане с привлечением французских, корейских и китайских производителей.

Подробнее — в материале «Атом не за горами».